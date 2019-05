Tallinna Sadama juhtide altkäemaksuprotsess jõudis sisulise aruteluni  

Altkäemaksu andmise, võtmise või siis vahendamise süüdistusega on kohtu all kümme ettevõtjat ja lisaks kaks juriidilist isikut. Tuntuimad süüdistatavatest on kindlasti Tallinna Sadama endised juhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil. Kaugeim külaline kohtus on Poola laevatehase Remontowa endine juhatuse liige Jan Paszkowski, kelle suhtes polegi veel täit selgust, kus tema üle peaks kohut mõistma, kas Eestis või Poolas.