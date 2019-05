Rumeenias on eurospektikuteks, homoabielude vastasteks ja „süvariigi“ vaenlasteks hoopis sotsid 

Kuid Euroopa Liidul sai Rumeenia sotsidest küllalt. Novembris võttis europarlament vastu resolutsiooni, milles mõistis hukka politseivägivalla augusti meeleavaldustes ning väljendas muret „kohtu- ja kriminaalõiguse valdkonna õigusaktide muudatuste pärast ja eriti seetõttu, et need võivad struktuuriliselt kahjustada kohtusüsteemi sõltumatust ja selle võimet võidelda korruptsiooniga Rumeenias tulemuslikult, ning nõrgestada õigusriigi põhimõtet“. Europarlamendi sotsialistide fraktsioon külmutas suhted Rumeenia mõttekaaslastega. Rumeenia sotside liikmelisus fraktsioonis on suure küsimärgi all, selle üle otsustab fraktsioon juunis.