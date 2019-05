HUVITAV NIMEVALIK! Prints Harry ja Meghan Markle avaldasid kuningliku beebi nime 

Kuninganna peaks beebiga ja oma kaheksanda lapselapsega kohtuma esimest korda täna õhtul Windsori lossis.

37aastane näitlejanna Meghan õhkas esimeses sünnitusjärgses intervjuus, et ta tunneb end imeliselt. "Mul on ju kaks kõige paremat kutti terves maailmas! Olen väga õnnelik." Valget käisteta kleiti kandev hertsoginna ütles, et beebi on väga malbe loomuga. "Ta on tõeliselt rahulik."

Seepeale puhkesid mõlemad värsked lapsevanemad naerma. "Ei tea, kellelt ta küll selle loomu pärinud on," naeris Harry. Õnnest särav Meghan lisas: "Ta on olnud unelmate laps, nii et viimased paar päeva on olnud erilised."

"Lapsevanem olla on vapustav tunne," ütles Harry. "Seda on ju olnud ainult kaks ja pool, kolm päeva, aga me oleme nii õnnelikud, et meil on oma väike rõõmurullike." Küsimuse peale, kumma nägi poiss on, vastas Meghan: "Üritame sellest alles sotti saada." Tema mees lisas: "Kõik räägivad, et beebid muutuvad kahe nädala jooksul väga palju. Eks me uuri järgneva kuu jooksul, kuidas see muutumisprotsess käib. Aga tema välimus muutub iga päevaga, nii et kes teab …"

Küsimusele, kas vastsed vanemad kohtuvad ka kuninganna Elizabeth II ja Edinburghi hertsogiga, vastas Meghan: "Põrkasime just mööda minnes juhtumisi hertsogiga kokku ja see oli nii tore. Nii et varsti on tore beebit teistele pereliikmetele tutvustada, ning ka mu ema on meie seltsis."