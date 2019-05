Krimi ETTEVAATUST! Petturid üritavad LHV nimel kliente tüssata Juhan Mellik , täna, 18:30 Jaga: M

Petised üritavad panga nimel klientide isikuandmeid kätte saada. Õhtuleht

Mitmed LHV panga kliendid on teatanud, et neile on saabunud petukirjad, mille autoriks näib olevat pank ise.