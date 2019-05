Politsei: noorte seas levib müüt, et natuke narkootikume omada on lubatud 

Juhtunu kõik asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus, mis on alustatud paragrahvi järgi, mis käsitleb narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslikku käitlemist suures koguses. Kahe 17aastase ja ühe 16aastase noormehe suhtes alustati väärteomenetlusi, kuna poisid on varemgi sellise tegevusega politseile silma jäänud.

„Inimesed, kes soovivad teenida hõlptulu teiste inimeste, nende hulgas ka alaealiste tervise ja sõltuvusprobleemide arvelt, ei ole kahjuks meie tänavatelt kadunud. Seega olulisem on märgata noort, kes on sattunud sõltuvusse keelatud ainetest või veedab aega seltskonnaga, kus keelatud ainete tarvitamine on tavapärane ajaveetmise viis,“ sõnas Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko. „Määrav roll on selles lapsevanematel, kes suhtlevad oma lapsega päriselt ja tõesti tunnevad huvi tema tegemiste ning sõpruskonna vastu. Kui vanem ei saa iseseisvalt probleemidega hakkama, tuleb pöörduda noorsoopolitseiniku või sotsiaaltöötaja poole, et koos keerulises olukorras lahendus leida.“