Juhtkiri | Kas kujutaksime ette elu väljaspool ELi? Ohtuleht.ee , täna, 17:13

Teet Malsroos

9. mail tähistatav Euroopa päev on Eestile eriline. Juba 15 aastat on möödas ajast, kui Eesti võeti vastu Euroopa Liitu. Võib muidugi esitada traditsioonilise küsimuse – kas me siis sellist Eestit ja sellist ELi tahtsimegi? –, kuid sellist püstitust saab võtta vaid retoorilisena. Sest ka küsijatele endile on selge, et alternatiivi ELile nagu ka NATO-le pole, isegi juhul, kui oleksime sama jõukas riik nagu Norra või Šveits – arvestada tuleb Eesti asendit maakaardil. Kuid isegi need rikkad riigid ei saa läbi ELita, kui meenutada kas või ühist Schengeni viisaruumi.