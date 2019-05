Presidendi kõnevõistlus | Kas nii me tahtsimegi? Kuidas nii? 

Miks sedamoodi üldse kogu aeg päritakse? Kas seepärast, et see tsitaat on tõepoolest nii populaarne? Või on vaja teistele näidata, et ka mina olen haritud ja oskan sääraseid fraase lausuda? Võib-olla ongi tõde nii siin kui ka seal, kuid üldjuhul on peamine põhjus ikka see, et millegagi ei olda päri.

„Kas me sellist Eestit tahtsimegi?“ Sellele küsimusele olen mõelnud mõnda aega aktiivselt, et tõepoolest, kas tahtsimegi. Kas tahetigi? Nüüd, kus üha enam ja enam, ükskõik mis tehtaks või ei tehtaks, on meedias kerkinud taas küsimus, et kas me siis nii tahtsimegi. Ning nii, seda fraasi järjepanu märgates olen hakanud mõtisklema, et miks kogu aeg nuriseda ja kiunuda. Kas tõesti on siis kõik nii vussis ja tõepoolest ongi läänes, põhjas, lõunas ja idaski – igal pool kõik parem? Kui jah, siis küsiksin vaid, et millist Eestit me siis tahame?

„Kas me sellist Euroopat tahtsimegi?“ Ka seda küsitakse nii siin kui ka seal ning igasuguste nähtuste korral. Küll ei meeldi pagulaskvoodid, siis jälle kogu Euroopa Parlament ja siis hoopistükkis mingi liikmesriik. Taas on meediat lugedes näha vaid kiunumist, etteheitmist ja küsimusi, kas me siis nii tahtsimegi. Jah, tõsi, ehk tõepoolest ei meeldigi meile üks või teine otsus, aga kas ainuüksi jääbki silma ja meelde vaid see, mis ei meeldi. Aga mida me siis Euroopa Liidust soovime? Vabaneda? Või riigina vabakasvatust?