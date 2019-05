VIDEO | Lavalt alla prantsatanud rokilegend murdis rangluu 

2016. aastal varises Meat Loaf Kanadas Edmontonis keset kontserti kokku ja viidi haiglasse. Staar esitas publikule parajasti oma suurimat hitti „I Would Do Anything For Love“, kui tal hakkas silmanähtavalt halb ning ta varises lavalaudadele. Staar toimetati haiglasse. Samal tuuril oli juba mitu šõud tema kehva tervise tõttu ära jäänud.