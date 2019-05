Prokuratuur koduvägivallast: lapselaps ähvardas vanaema keeva veega üle kallata

„Märkamine on lähisuhtevägivalla puhul oluline märksõna. Kui näed, et inimene on hakanud teisiti käituma, siis tasub uurida muutuste tagamaid. Justnimelt tänu sõprade, lähedaste ja naabrite märkamisele ning hoolimisele on mitmed vägivallajuhtumid jõudnud lahenduseni.“