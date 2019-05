Kohus peatas Sõnajalgadele esitatud TTJA sunnirahanõude 

„Kohus tegi otsuse kõigest neli tundi pärast vastava kaebuse esitamist, mis on enneolematu operatiivsus. Kohtunikud ei tee selliseid otsused kergekäeliselt ja sellest võib järeldada, et TTJA nõue oli täis vastuolusid ja õiguslikku praaki, nagu on olnud nende tegevus algusest peale,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg.