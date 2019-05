ÄREVAD AJAD: Iraan ähvardab, et loobub osaliselt tuumaleppe kohustustest ning asub rikastatud uraani tootma 

Täna täpselt aasta tagasi teatas USA, et lahkub tuumaleppest. Ühendriikide vabariiklaste parteile, samuti USA lähedasele liitlasele Iisraelile on Iraani tuumalepe alati pinnuks silmas olnud. Nende mureks oli, et vaatlejatest hoolimata õnnestub Iraanil tuumaprogrammi salaja ikka edasi arendada. Vabariiklasest president Donald Trump lubas leppest lahkuda juba ajal, mil ta alles presidendiks kandideeris.

Iraani avaldusele eelnes 5. mail USA ootamatu teadaanne, et saadab Lähis-Ida regiooni lennukikandja USS Abraham Lincolni ja tema lahingurühma. Avalduses president Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunikult John Boltonilt seisab, et lahingurühma kasutamise eesmärk oli saata Iraanile ja tolle liitlastele selge sõnum, et igasugune rünnak Ühendriikide huvide või USA liitlaste huvide vastu saab karmi vastuse. „USA ei otsi Iraani režiimiga sõda, aga oleme täiesti valmis vastama igasugusele rünnakule, olgu see siis kellegi teise, Islami revolutsioonilise kaardiväe või tavalise Iraani sõjaväe käe läbi,“ teatas Bolton.