Amazonase hõim võitis kohtus valitsust ja suuri naftafirmasid 

Ecuadori seaduste järgi kuuluvad traditsiooniliselt põlisrahvaste elupaigaks olnud maa-alad endiselt hõimudele. Omamoodi huvitav on aga asjaolu, et maa-alused rikkused kuuluvad seaduse järgi siiski kohalikule omavalitsusele. Ehk et maapealne osa ja pinnas on waoranide jagu, maa-alune must kuld aga riigi oma. Enne sellistes piirkondades tööde alustamist peab kohalike hõimudega läbi rääkima.

2012. aastal andsidki waoranid allkirja, et lubavad oma maadel naftat otsida, kuid praeguses kohtukaasuses väitsid hõimu juhid, et naftafirmad petsid neid ning allkiri anti valeinfole tuginedes. Õieti räägivad nad, et mingit läbirääkimisprotsessi kui sellist õieti polnudki.

Kohus nõustus waoranide väidetega ning andis valitsusele käsu algatada uued, ausad läbirääkimised. Waorani hõimu advokaat lisab, et otsus on esimene omalaadne, kui väike hõim riigi ja suurte firmade vastu võidu saavutas.