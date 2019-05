FOTOD | Madli Vilsar võttis kutsika: tema truu ja soe olemus muudavad kõik päevad lihtsalt nii palju paremaks 

Madli ütleb, et teadis juba ammu, et kui ta peaks kunagi võtma tõukoera, saab selleks olema just pomeranian – see on olnud kogu tema teadliku elu lemmiktõug. „Enne oli elu kogu aeg nii kiire ja kaootiline, nüüd otsustasin natuke stabiilsema elu kasuks ja leidsin, et õige aeg on käes,“ räägib Madli, kes on enda sõnul läbi ja lõhki koerainimene. „Meil on sünnist saati koerad olnud. Majas on olnud ka kasse, kuid koer on alati olnud minu hoolitseda.“

Madli ütleb, et ta vaatas ka muid koeratõuge, kuid kõige tähtsam on tema jaoks koera iseloom, tema vajadused ja õige tunne. „Maailmas on nii palju välimuselt ägedaid koeri, kuid ükski neist ei trumbanud minu esialgset armastust pomeranianide vastu üle. Mulle meeldib nende õnnelik nägu ja natuke memmekas, aga krutskitega iseloom. Minu viimane koer oli sarnase näo ja olekuga, ainult pisut suurem krants,“ selgitab Madli. „Mulle oli ka tähtis, et koera elulised vajadused sobiksid minu elustiiliga ja teda saaks vajadusel igale poole kaasa võtta, isegi käsipagasina lennukisse.“ Madli lisab siinkohal, et temalt on palju küsitud, miks ei võtnud ta koera varjupaigast. „Ma tahtsin kindlasti koera, kellega saan vajadusel lennukis reisida nii, et ta saab minuga salongis olla.“

Yoko ja Madli Erakogu

Madli räägib, et on juba kaua uurinud, kust temale sobivat tõugu koera saada. „Unistasin ja mõtlesin kaua. Õige hetk tuli kätte väga äkki ja kaks kuud hiljem oligi Yoko kodus. Kuna pomeranian on nii populaarne tõug, on turul ka väga palju halvasti ja ülearetatud koeri, seega tuleb olla väga ettevaatlik ja enne selle tõu soetamist palju uurida ja otsida.“ Madli sai oma uue pereliikme Eesti esimeselt ja kogenuimalt aretajalt, kes selle tõuga tegelenud juba üle 20 aasta. Muide, sealt on pärit ka Getter Jaani koerake Nunnu. „Tahtsin, et mul oleks aretajapoolne tugi ja kindel sugupuu, et vältida igasuguseid ebameeldivaid üllatusi ja pärilikke haigusi.“

Yoko Erakogu

Yoko on suur vigurvänt