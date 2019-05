Koroner ei suutnud tõestada, et Prodigy tähe surm oli enesetapp 

Essexi vanemkoroner Caroline Beasley-Murray rääkisBBC Newsi teatel kohtus, et 4. märtsil oma kodust pooduna leitud Flinti (49) organismis oli surmahetkel kokaiini, alkoholi ja kodeiini. Koroneri sõnul pole piisavalt asitõendeid ütlemaks, et tantsumuusikatäht oli end tapnud. Flinti surnukeha leidis keegi sõber. Muusik oli intervjuudes rääkinud kauasest depressioonist ja uimastisõltuvusest.

„Me ei saa eales täpselt teada, mis tol kuupäeval tema peas toimus,“ ütles Beasley-Murray kohtus. „Olen kaalunud enesetapu varianti. Et seda kirja panna, peaksin olema tõenäosust keeludes leidnud, et härra Flintil tekkis idee ning ta tegutses täie teadmisega, et see põhjustab tema surma. Kõiki asjaoludes arvestama pidades ei leia ma selleks piisavalt asitõendeid.“