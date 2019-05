Hanna-Liina Võsa pidi Broadwayl toitma 24 nõudlikku muusikalinoort: „Muidu nad oleksid lihtsalt näljas olnud.“ 

Pärast esimest hommikut otsustas Hanna-Liina, et peab reisisellidele ise hommikusööki pakkuma. "Käisime igal õhtul poes ja hommikul oli laud kaetud hea-paremaga," räägib Hanna-Liina, kelle sõnul oli paras tegemine, kuidas võtta arvesse kõikide laste erisoove. "Tänapäeva noored on väga tundlikud oma toitumises: kes on veganid, kellel on gluteenitalumatus. Sellega pidin arvestama, sest muidu nad oleksid lihtsalt näljas olnud. See oli minu jaoks kõige suurem väljakutse."

Hanna-Liina usub, et reis läks igati asja ette ja noortel muusikalilootustel tekkis reaalsem arusaam – Broadway ei ole midagi muinasjutulist, mis on seitsme maa ja mere taga, vaid on päriselt olemas, ühe ookeani taga," naerab Hanna-Liina. "Võibolla said nad nüüd aru, mida üldse muusikalimaailm tähendab, kui palju on vaja tööd teha ja kas see huvi on üldse piisavalt suur."

Kohtumine Lincoln Center’i TOFTi arhiivis Remy Zaken’iga, kes tegi kaasa off-Broadway ning Broadway originaallavastuses "Spring Awakening" (Kevadine Ärkamine). Remy jagas noortele vahetut kogemust uuslavastuse valmimise protsessist ja selle muutumist maailmakuulsaks hittmuusikaliks. Erakogu

New Yorgis mainekas Ameerika Muusikali- ja Draamaakadeemias omal ajal õppinud Hanna-Liina teab enda kogemusest, et huvi selle kunsti vastu peab ikka väga suur olema, kui on soov midagi korda saata. "Sinna sisse käib väga palju ohverdusi ja treeninguid. Magad kellegi sohva peal jne. Kas õpilane viitsib sellega tegeleda?"

Hanna-Liina loodab, et lastele jäi reisist eelkõige see kogemus, et kui midagi väga soovida, siis on kõik võimalik. „Idee oli ju suur, et üldse minna. See tundus võimatu ja utoopiline. Kuna see sai ära tehtud, siis ma loodan, et nad nägid, et kui midagi teha, organiseerida ja planeerida, siis see tõesti õnnestub," lausub Hanna-Liina.

Päris oma muusikal tuleb kohe lavale!

Hanna-Liinal on praegu intensiivne periood – Estonia laval on ta üks peaosalisi Broadway muusikalis "West Side Story" ning niiditõmbaja endanimelise kooli esimese oma muusikali "Uksed" juures.