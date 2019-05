POLIITTSIRKUS JÄTKUB: Brexiti edasilükkumine sunnib britte osalema europarlamendi valimistel  

Theresa May on väliselt säilitanud optimismi ning kinnitab jätkuvalt, et suudab leida Tööerakonnaga mõistliku kompromissi. Samas väidab meedia, et avalikes esinemistes uut referendumit eitav peaminister on valitsuses niisugust võimalust siiski arutanud. hääletussedelil oleks sel juhul kolm võimalust: lahkumine Euroopa Liidust ilma lepinguta, lahkumine Euroopa Liidust peaminister May esitatud lepinguga ja jäämine Euroopa Liitu.