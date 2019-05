Tanel Kiik vabandas kõigi ees, keda haavas Mart Helme sõnavõtt, ja pani küsimärgi alla erakorralise pensionitõusu

Reformierakonna esimees Kaja Kallas küsis värskelt sotsiaalministrilt, kas tema ja Jüri Ratas mõistavad üheselt ja selgelt hukka naiste põlgamise, ning kas Kiik mõistab hukka ka siseministri Mart Helme halvustava ja alavääristava sõnakasutuse sotsiaaltöötajate ja võrdõiguse ekspertide suunal. Teadupärast ütles EKRE juht eelmisel nädalal, et president Kaljulaid käitus nagu emotsionaalselt ülesköetud naine.

Mart Helme: president käitus nagu emotsionaalselt ülesköetud naine Kiik otsest vastust opositsiooniliidri küsimusele ei andnud. Ta ütles, et kõik koalitsioonierakonnad seisavad võrdse soolise kohtlemise eest. "Tõsi on, et viimaste nädalate jooksul on meediasse võib-olla tulnud väga palju selliseid keerulisi juhtumeid, keerulisi teemasid, kus kogu retoorika ei ole olnud alati kõige tasakaalukam ja läbimõeldum. Siinkohal kindlasti vabandan kõigi nende ees, kes tundsid ennast isiklikult haavatuna. Loomulikult, nagu öeldud, ühegi erakonna, koalitsiooni loonud erakonna eesmärk see kindlasti ei olnud," lisas Kiik.

Pärast Kallase täpsustavat küsimust, millega reformierakondlane palus Kiigel Helme sõnad ühemõisteliselt hukka mõista, andis siseminister konkreetsema vastuse, aga toonitas, et ka teised saalis viibinud on varem teinud naisi halvustavaid kommentaare.

"Mis puudutab neid erinevaid väljaütlemisi, siis oleme nüüd ausad, neid on olnud läbi poliitikute ajaloo ütlemata palju, ka siin saalis viibijate poolt, mida võib väga selgelt ja ühemõtteliselt võtta naisi, või siis vastavalt ka mehi võib-olla kohati, aga pigem tihtipeale naisi alavääristavalt. Nii et kõik sellised sõnavõtud, mis, ütleme siis, soolisel alusel diskrimineerivad ja ründavad, on minu jaoks loomulikult vastuvõetamatud ja neid ma ei pea õigeks," ütles Kiik.

Erakorraline pensionitõus võib ära jääda

Teemaks tuli ka valitsuse pensionipoliitika ja Keskerakonna kõlavamaid lubadusi - erakorraline pensionitõus. Kiik tunnistas, et erakorralise pensionitõusu sõltub rahalistest vahenditest. "Tõsi on ka see, et tulenevalt riigieelarve senisest baasseadusest, tulenevalt senisest ka, võiks öelda, konservatiisest eelarvepoliitikast, mida on ajanud kõik eelmised valitsused, on selle 2020. aastal teostamise võimalus kindlasti küsimärgi all. Seetõttu me ei pannud seda koalitsioonilepingusse niivõrd ambitsioonikalt," tõdes Kiik.