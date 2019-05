VANDENÕUTEOORIA: kas parkimiskioskisse autonumbri sisestamine võib lõppeda rattalukuga? 

Europargi klienditeenindusjuht Kristiina Romanovskiy sõnas Õhtulehele, et alust vandenõuteooriaks ei ole. “Sellist jälgimissüsteemi ei ole,” kinnitab ta. Parkimisvõlgnike püüdmiseks saab Europark autoomanike andmeid küsida hoopis maanteeametist.

Ent millest on siis see parkimissüsteemi muudatus tingitud? “Varem oli kasutusel tõkkepuusüsteem, mis võimaldas parkimispiletiga parklast tasuta väljasõitu, kui oli pargitud alla kahe tunni. Kui pargiti pikemalt, siis maksti parkimistasu enne parklast lahkumist ärihoone administraatorile. Tihti selgus kliendile maksmise vajadus alles väljasõidul tõkkepuu taga. Oli vaja uuesti sõiduk ära parkida ja parkimistasu maksma minna. See oli klientidele tülikas,” seletab Romanovskiy.