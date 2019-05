KUNINGLIK BEEBI: Meghan ja Harry näitasid lõpuks maimukest!

Sussexi hertsog ja hertsoginna said lapsevanemateks esmaspäeval kell 5.26 kohaliku aja järgi. Õnnest ja kergendusest särav prints Harry lubas tähtsa päeva õhtupoolikul ajakirjanikele, et beebit näidatakse mõne päeva pärast.

Meedia esindajad 7. mail, päev pärast kuningliku beebi sündi, Windsori lossi lähistel vahti pidamas. AFP/Scanpix

Sama protsessi läbisid Ameerika telekanalid. ITV kuningliku korrespondendi Chris Shipi teatel sai kajastusõiguse CBS - kanal, mille hommikusaadet juhib Meghani lähedane sõbratar Gayle King. King on meediamogul Oprah Winfrey elupõline sõbratar ning kurjad keeled räägivad, et lausa Oprah' salakallim. Kahe lapse emast Gayle kuulus nende väljavalitute ringi, kellele Meghan korraldas kevadel New Yorgis Ameerika kommete kohase beebipeo.