KUS PEITUB TÕDE? Uuring: Eesti on maailma kõige vihavabam riik! Psühhiaater: vihastab 101 protsenti inimestest 

Uuring: Eesti on maailma kõige vihavabam riik! Psühhiaater: vihastab 101 protsenti inimestest Viljar Voog , täna, 14:25

Leevendamaks kõiki Eesti ühiskonnas leiduvaid pingeid, tuleks laulupidusid korraldada kord nädalas, arvab psühhiaater Jüri Ennet. Martin Ahven

Võiks ju arvata, et kõige rahulikumad inimesed maailmas on Bhutanis, kus on ohtralt kloostreid ent mitte ühtegi valgusfoori, või mõnel idüllilisel paradiisisaarel kesk ookeani. 151 000 intervjuud 140 maailma riigis tuvastasid aga, et kõige vähem tuntakse viha just meie armsas Eestis.