ÕL VIDEO JA FOTOD | Daniel Levi Viinalass jäätisepeol: ma ei keela issi tütrele midagi! 

Jäätisepidu Telliskivis. Martin Ahven

Eesti suurim jäätisetootja Premia tõi tänavu suveks poelettidele neliteist uut jäätist. Tosinat neist said maitsta jäätisesõbrad, kelle hulgas olid Juss Haasma ja Ann Vilgats tütarde Miia ja Madliga, Rauno Märks tütardega, Kairi Sester poegadega, Jüri Pootsmann, Ženja Fokin, Anu Saagim õetütre Lisa Coral Michikoga, Reet Roos laste Villemi ja Ingeliga, Liisi Eesmaa poja Kuuga ja paljud teised.

Premia juhatuse esimehe Aivar Ausi sõnul oli ühine jäätiste maitsmine üle ootuste meeleolukas ja lõõgastav ettevõtmine: „Suur rõõm on näha, et head Eesti jäätised ei jäta kedagi külmaks.“ Spetsiaalselt laulu- ja tantsupeoks loodud Laulupeojäätis on näiteks koorejäätis kama ja pohlamoosiga.