Tõeline kompu Uku Suviste otsib tutvumisäpis uut kaaslast 

Enne seda oli laulja suhtes blogija Merilin Taimrega, kes on tuntud ka kui Paljas Porgand, kuid paari teed läksid lahku 2017. aasta novembris.

Õhtuleht helistas ka mehele endale, et küsida, kuidas kaaslase otsingud läinud on, kuid kahjuks läks kõne kõneposti.

Populaarsest tutvumisäppis on kasutaja ka näiteks tehnoloogiaettevõtjal ja investroril Allan Martinsonil, kes möödunud aasta oktoobris lahutas oma abielu Karoli Hindriksiga. „Mis puutub minu kontosse Tinderis, ta on olemas, kuid mitte aktiivne. Kui ta ka aktiivne oleks, ei oleks see minu jaoks midagi veidrat,” kommenteeris Martinson oma kontot äpis.