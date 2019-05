TAMMSAARE SOOV TÄITUB: „Tõde ja õigus“ jõuab viimaks inglise keeles poelettidele! 

„Tõe ja õiguse“ sari on tõlgitud saksa, prantsuse, soome, läti, vene ja tšehhi keelde, leedu ja hollandi keeles on ilmunud avaosa. Režissöör Tanel Toomi hiljuti ekraniseeritud esimese romaani ingliskeelne tõlge on olnud internetis kättesaadav tasuta e-raamatuna, kuid pole näinud trükivalgust.

2016. aastal, kui „Tõe ja õiguse“ esimese osa ilmumisest möödus 90 aastat, rääkis Tammsaare-uurija Maarja Vaino Õhtulehele, et Tammsaarel oli kokkulepe väliskirjastuse ja Pranspilli-nimelise tõlkijaga, et romaanisari inglise keeles välja anda, ent asi jäi maailmasõja tõttu soiku.

Selleks ajaks oli Eesti kirjanduse teabekeskus siiski leidnud Briti kirjastuse, kes on lubanud välja anda kõik viis osa. Šoti sõltumatu kirjastus Vagabond Voices avaldas juba eelmisel aastal Tammsaare romaani „Ma armastasin sakslast“ tõlke „I Loved a German“ ning nüüd on kord „Tõe ja õiguse“ käes, mille maailmakirjandusele pühendatud ingliskeelne veebileht TranslatedLit on esile tõstnud ühe oodatuima mais ilmuva tõlketeosena.

Nördimus pealkirja pärast

Valutult pole aga sujunud seekordnegi tõlke avaldamine. Nimelt ilmub raamat pealkirjaga „Vargamäe“. Kuigi kaanele on lisatud, et tegu on viieosalise romaanisarja „Tõde ja õigus“ esimese osaga, leiab üks tõlkija Inna Feldbach, et kasutada tulnuks originaalpealkirja otsetõlget „Truth and Justice“. „Kes läheb ingliskeelsesse raamatupoodi otsima raamatut veidra pealkirjaga „Vargamäe“, mida ei oska õieti hääldadagi?“ vahendas Eesti Ekspress märtsis Feldbachi sotsiaalmeediapostitust.