Seisukoht | EKRE veniva ministriotsingu küsimärgid 

Teisipäeval kuulda loodetud nimi lubati avalikustada kolmapäeval. Kolmapäeval lükkus asi juba reede peale, sest tahetavat kandidaati tutvustada Jüri Ratasele, kes on lähipäevil aga Rumeenias. Et peaministri ärasõit ei saanud aga selguda alles eile, vaid oli teada tunduvalt varem, siis tundub selline põhjendus olema otsitud ettekääne. Või ei taha hoopis Ratas uut kandidaati näha? Või on tõeline probleem ikkagi ka uue isiku taustakontrollis, õigemini mitte kontrollimises endas, vaid selle tulemustes?

Huvitav oli ka EKRE juhi erinev sõnakasutus, millega ta iseloomustas väidetavat kaht sõelale jäänud kandidaati. Veel esmaspäeval rääkis Mart Helme neist kui väga tugevatest it-spetsialistidest ning eeldas kandidaatide kompetentsust nii selles kui väliskaubanduse valdkonnas. Päev hiljem olid kriteeriumid juba oluliselt lahjenenud, sest nüüd rääkis Helme vaid, et „mõlemal on it-oskused“ ja „teatud eeldused“ ka väliskaubandusega tegelemiseks.

Latt langes üleöö sedavõrd, et sunnib küsima, kas teisipäeval iseloomustatud kandidaadid olid ikka needsamad, kellest oli juttu päev varem. Veel kahtlasemaks teeb asja Helme jutt, et algul arvas ta, et üks neist on EKRE liige, hiljem selgus, et polegi. Juhul, kui ka viimati sõelale jäänud kandidaat võis põruda erakonna enda taustakontrollis veel enne peaministri poolt tehtavat kontrolli, siis reedeks peab erakond välja tulema juba järjekordse kandidaadiga.