Britney on räbalas seisus ja vajab hädasti abi, väidab tema ema 

Märtsis läks kahe lapse emast superstaar kliinikusse närve ravima ning viibis seal ligi kuu. Hiljuti pääses Britney haiglast koju, kuid tema ema Lynne Spears kinnitab, et Britney vajab endiselt abi. TMZ.comi teatel on Lynne palunud kohtult erakorralist istungit, et ta pääseks tütre terviseandmeid ja raviplaani nägema. Paistab, et aastaid tagasi abielu lahutanud ema-isal on tütre ravi asjus erimeelsused. Lynne nõuab võimalust ravi korraldamisel kaasa aidata. "Britney langetab halbu otsuseid ja see on probleem," kinnitab TMZ.comi allikas.