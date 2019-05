Mis eile õhtul juhtus? Ei, sinu nahk seda ei reeda!  

Kangasmaskid on parimad kaaslased, kui su nahk vajab kiiret turgutust. Kas meenub, kuidas pikk tööpäev kontoris, lennureis või hoopis puhkus päikese käes on muutnud naha kuivaks, lausa januseks? Või pidu, mis kestis varahommikuni? Meeletu väsimus on kaotanud kauni jume ja sära?

Kangasmask on nagu energiakokteil, mis annab nahale kohese särasüsti, sest mitte keegi ei pea teadma, mis tegelikult eelmisel ööl juhtus. Kangasmask on justkui joogasessioon sinu nahale, mis aitab unustada väsimuse ja vabastada kortse tekitavaid pingeid näos. Naha janu saab toimeainetega kustutatud, mugavustunne taastatud ning nahk on särav ja pehme justkui oleksid naasnud mõnusalt puhkuselt.

Igale nahatüübile ja nahaprobleemile on loodud spetsiaalsed maskid ning igaüks saab valida täpselt sellise, mida nahk just täna vajab. Kangas on immutatud nahale kasulike looduslike aktiivainetega, mis suudavad imenduda sügavamatesse nahakihtidesse. Seetõttu ongi kangasmaskid väga tõhusad. Ei tasu eeldada, et kangasmaskid kaotavad kortse, seda mitte. Kangasmaskid lisavad nahale niisutust ja toonust ning tänu sellele saab ennetada naha enneaegset vananemist.

Kui nahk on regulaarselt niisutatud, siis nahahooldustoodete toimeained imenduvad ühtlaselt naha sisse ning tulemuseks on särav ja sametine jume. Mis saaks veel parem olla?

Kangasmaski on väga mugav kasutada. Võtad kanga pakist välja ning paned eelnevalt puhastatud ja toonikuga niisutatud nahale, silud kergelt üle (et kangas kinnituks) ning kätele jäänud aktiivaine kannad õrnalt kaelale ja dekolteepiirkonnale. Maskil on augud silmadele, ninale ja suule, seega saad samal ajal jätkata oma tavapäraste toimetustega. Mõjuaja möödudes (15-20 minutit) eemalda kangas. Soovi korral võid sellega veel nahka tupsutada ning seejärel ära visata. Näole jäänud vedeliku kiiremaks imendumiseks võid õrnalt nägu patsutada ning eriti kiire imendumise soodustamiseks lase näole termaalvett või aaloe kehaspreid.

Pärast maskitamist on nahal justkui teine hingamine – värskus, pehmus ja sära.

Kangasmaski võib säilitada külmkapis, mille tulemusel muutub mask jahedaks. Maskitamine on jahutav, turset alandav ja värskendav. Kui tundub, et ei soovi näole jahedat kangast panna, siis hoia enne pakendi avamist maski soojas vees. Sel puhul on maskitamine rahustav, nahka soojendav ning lõõgastav tulemus.

Kangasmask tagab ideaalse hoolduse nahale ja rahulolutunde meelele.