KAS TÕSTAB TORMI? Mis tundeid tekitab teiste riikide eurolaulikutes Eesti lugu 

Nevena Božovic, Serbia:

Mulle meeldib see laul, see on huvitav. Soovin teile edu!

Kobi Marimi, Iisrael:

Ma arvan, et Victor on suurepärane laulja ja tema lavaesitus on hüpnotiseeriv. Poplaulu kombinatsioon Victori kantri-rokk stiilis häälega annab kokku väga unikaalse esituse ja ma absoluutselt armastan seda.

Leonora, Taani: