KATSE | Mõnusad püreed, mis sobivad väikelastele ja maitsevad ka täiskasvanutele! 

- Mulle tundub, et see on ideaalne õhtusöögivariant, kui pead parasjagu dieeti. Kõht saab piisavalt täis, nälg liialt näpistama ei hakka ja see kõik on võimalikult kerge. Loomulikult mitte igal õhtul (sest siis poleks see enam tervislik), aga korra nädalas vabalt.

- Pean tunnistama, et see pole esimene kord, kui proovin beebidele mõeldud püreesid. Peamiseks põhjuseks on see, et need on tervislikud ning koostisesse pole lisatud ebavajalikke aineid, mis kergitaksid kaalu või teeksid näonahale karuteene. Niisiis eelistan neid tihti erinevate jogurtide ja pudingute asemel.