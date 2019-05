KURB JUHTUM: Jaapanis sai rühm lasteaialapsi autolt löögi - kaks surnut ja 15 vigastatut 

Lasteaialapsed kõndisid koos õpetajatega ülekäiguraja lähedal kõnniteel, kui väike sõiduauto neid rammis. Õnnetusejärgsetelt fotodelt võib näha, et auto oli sõitnud teelt välja – kõnniteele. Fotolt nähtub, et olukorras osales ka teine sõiduk, mis jäi kahjustatuna keset teed seisma. Hetkel pole jagatud informatsiooni kumbagi sõiduki juhi kohta. Jaapani telekanal NHK väitel on neli last kriitilises seisundis. Ka teised õnnetusse sattunud mudilased toimetati haiglasse.