Arvatav Vene luurevaal osutus laste teraapiavaalaks Semjoniks

Inimeste hoole alla võeti valgevaal 2003. aastal, kui ta sai vigastada kakluses merelõvidega. Semjon on arvatavalt paarikümneaastane. Valgevaala jaoks pole see suur vanus, nad võivad elada 50 või isegi rohkem aastat.

Maailmas palju tähelepanu saanud valgevaal ujus kolme Norra kaluri paadi juurde 26. aprillil. Mehed nägid oma üllatuseks, et vaalal olid ümber valjad. Kalurid tegid fotosid ja saatsid need Tromsö merebioloogidele, lootes saada õpetust, mida vaalaga ette võtta – valjad takistasid silmanähtavalt tema liikumist. Mehi õpetati, kuidas valjad ära võtta ja Tromsösse tuua. Seal leiti neilt ingliskeelne tekst „Equipment of St. Petersburg“.

Peterburi merebioloogid ütlesid, et nad pole eales valgevaaladele valjaid pannud ning on tõenäoline, et vaal põgenes Murmanskist, kus on Venemaa Põhjalaevastiku tugikoht. Varemgi on arvatud, et Vene laevastik koolitas külma sõja ajal delfiine ja valgevaalu luureülesandeid täitma.