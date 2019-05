Tallinna Lennujaam valis uue juhi 

Tallinna Lennujaama nõukogu esimees Märten Vaikmaa sõnas, et Riivo Tuvikese nägemus lennujaama arengust langes kokku nõukogu ja omaniku visiooniga. "Nõukogu näeb Riivo Tuvikeses tugevat tippjuhti, kellel on rahvusvahelise müügi- ja koostöö kogemus, mida on kindlasti lennujaama juhtimisel vaja, arvestades aina suuremat konkurentsi lennundusturul ja vajadust luua uusi lennusihtkohti ning tõsta Eesti tuntust reisisihtkohana," ütles Vaikmaa pressiteate vahendusel.