GALERII | „Tere, teise Venemaa rahvas!“ ehk Kuidas reivigrupp Little Big kultuurikatlale puid alla pani 

On teisipäeva õhtu. Tallinna kultuurikatla umbes 900 inimest mahutav saal on välja müüdud. Siin astub täna üles Venemaa üks tuntuimaid reivibände Little Big. Välimuselt ja šokeerivalt stiililt sarnaneb koosseisu ninamees Ilya "Ilich" Prusikin meie enda Tommy Cashile. Muide, viimastel on ilmunud ka ühine lugu "Give Me Your Money", millel on YouTube'is vaatamisi üle 44 miljoni.