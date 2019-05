Seksuaalkuritegudes süüdistatav Martin Hallik läheb kohtu ette

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul lähtub kahtlustus karistusseadustiku paragrahvist 143, see tähendab suguühtele või muule sugulisele teole sundimist, kasutades ära kannatanu sõltuvust süüdistatavast.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Tatjana Tamm ütles Delfile: "Martin Hallikule esitati süüdistus sama paragrahvi järgi ja samade episoodide osas, mille järgi talle möödunud aasta 29. novembril ka kahtlustus esitati. Oleme endiselt seisukohal, et juhtumi asjaolud on väga delikaatsed ja neid ei ole võimalik menetlusosaliste eraelu kahjustamata avalikustada. Süüdistuse sisu ja tõendid esitab prokuratuur esimesel kohtuistungil kohtule, sest vaid kohus saab anda hinnangu nii prokuratuuri kui ka kaitsja poolt kogutud tõenditele. Kontekstist välja võetud üksikute tõendite põhjal ei saa järeldusi teha ja seetõttu mõistab kohus õigust alles pärast kõikide tõendite uurimist," ütles Tamm. Delfi teatel taotleb prokuratuur eelistungil kannatanu eraelu kaitseks protsessi kinniseks kuulutamist.

Halliku advokaat Oliver Nääs on öelnud Tartu Postimehele, et Hallikule etteheidetavate tegude nimekirja pole midagi lisandunud. “See on ikka seesama lugu, kus kriitika alla sattusid asutuse jõulupidu, välislähetuses käimine jne. Tõendid nendes episoodides on töövaidluskomisjonis juba korra Martin Hallikule õiguse andnud. Hästi kokkuvõtlikult oli tegemist kontoriromantikaga, milles üks osapool pettus ja on asunud esitama ebaõigeid väiteid,” ütles Nääs.

“Meenutagem, et Martin Halliku endine kolleeg väitis ahistamise süüdistust tõstatades tööandjale, et tal puudus Hallikuga üldse eraeluline kontakt. Kui korduvalt intiimsuhtes olemise fakt sai ümberlükkamatuks, hakkas kaebaja põhjendama seda “sisemise sõltuvusega”,” selgitas Nääs. “Selle tulemusena on siis kombineeritud kahtlustus karistusseadustiku paragrahvi 143 järgi, mis räägib suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimisest, kaebaja väidetava sisemise sõltuvusega intiimsuhtesse asuda.”

Tartu Ülikooli ja Martin Halliku vahel jätkub töövaidlus, mis on ülikooli pressiesindaja Kristina Kurmi sõnul kohtusse jõudnud. Pärast seda, kui raamatukogu töötajad teavitasid ülikooli juhtkonda Halliku väidetavalt ahistavast käitumisest, vallandas ülikooli Halliku päevapealt. Töövaidluskomisjon tunnistas töölepingu ülesütlemise valeks ning mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja 118 000 eurot. Ülikool töövaidluskomisjoni otsusega ei nõustunud ja kaebas asja kohtusse, kus praeguseks on peetud ettevalmistav istung.