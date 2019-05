Seksuaalkuritegu raamatukogus: Ametlikku süüdistust Martin Hallikule veel esitatud ei ole

Mees on tunnistanud, et tal oli konsensuslik suhe ühe töötajaga, aga on eitanud kõiki ahistamissüüdistusi. "Mul on südamest piinlik oma abikaasa ees, see on koht, kus ma tunnen ilmselgelt kahetsust. Aga seal neid tegusid, mida pannakse mulle ahistamisena süüks, neid ma teinud ei ole. Ahistamisel on kindel definitsioon, mida tihtipeale ei suudeta enda jaoks lahti mõtestada, " ütles ta "Ringvaates".