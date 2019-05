Colorado osariigi koolitulistamises hukkus üks õpilane ja kaheksa sai haavata

Šerif lisas, et mitu haavatut on kriitilises seisus ja mõnda neist opereeritakse, kuid kolm kannatanut on juba lastud koduravile. Ükski õpetaja või kooli teenindav personal tulistamises viga ei saanud.

STEM School Highlands Ranch on reaalteadustele suunatud kool, mis erinevalt tavapärastest USA koolidest on 12klassiline. Kokku õpib koolis umbes 1850 last. Kool on vaid 13 kilomeetri kaugusel Columbine'i keskkoolis, kus toimus USA ajaloo kurikuulsaim koolitulistamine. 1999. aasta 20. aprillil hukkus kahe õpilase käe läbi seal 12 õpilast ja üks õpetaja.