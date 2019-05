GALERII | Tallinnat väisab võimas Hollandi purjelaev 

Gulden Leeuw külastab Tallinna tänu programmile Class Afloat, mis on tegutsenud juba viimased 30 aastat. Tegemist on programmiga, mille raames veedavad 15-19 aastased noored ühe akadeemilise õppeaasta purjelaeva pardal.

“Tegemist on ainulaadse võimalusega õppida traditsioonilisi õppeaineid ja rakendada neid kohe ka merel, näiteks reaalaineid navigatsioonis ja purjetöös ning geograafiat ja kultuure läbi reisimise,” selgitab Eesti Noorte Purjeõppeseltsi STA Estonia juhatuse liige Madis Rallmann projekti erilisust. “Tallinna külastuse ajal on Gulden Leeuw´i pardal enamus gümnasiste Kanadast, kes siis Eestis peatudes tutvuvad kohaliku ajaloo ja kultuuriga,” lisab Rallmann.

Gulden Leuuw on ehitatud 1937. aastal, Hollandi purjelaeval on pikkust 70,1 meetrit ning kõrgeim mast on 40 meetrit merepinnast. Purjepinda on sellel purjekal 1400 ruutmeetrit.