Massimõrvarile jooke serveerinud baaridaam võib vangi minna 

Glassi kaitsja osutab aga sellele, et naine helistas politseisse, kahtlustades, et Hight võib midagi koledat korda saata. Naisterahvas, kelle juures veriselt lõppenud pidu toimus, kutsus ka Glassi sinna, kaks daami olid omavahel head sõbrannad. Esialgu kiitsidki ametivõimud baariteenindajat kui kangelast, kes õigel ajal politsei Highti jälgedele juhatas. Glass saatis ka ühele kolleegile sõnumi, milles kurdab, et Hight on hirmutav, keerutab baariletil suurt nuga ja teatas äsja, et läheb „ajab ühe räpase asja korda“. „Psühhoooooooo,“ kirjutas Glass sõnumis Highti kohta.