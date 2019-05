Poliitika Kehakeeleekspert: Ratas, Seeder ja Helme oleks nagu armunud! Henry Linnard , täna, 20:50 Jaga: M

LIHTSASTI LOETAV: Jüri Ratase kehakeelt on Stahlmani sõnul lihtne lugeda. Ta liigutab ennast palju, läheb näost lapiliseks, punastab, kohendab ennast, lükkab selja sirgeks ja teeb ennast suuremaks, veendub, et pintsak istub hästi, aga kritseldab palju, näpib telefoni ja on rahutu. Robin Roots

„Nad on õnnelikud ega näe üksteises ühtegi viga,“ ütleb psühholoog ja kehakeeleekspert Atali Stahlman peaminister Jüri Ratase ja tema koalitsioonipartnerite Mart Helme ja Helir-Valdor Seederi kohta. Stahlman loeb poliitikute kehakeelest välja, et mehed oleks justkui armunud. „Neil on praegu mesinädalad ja seepärast on ka nende kehakeel üksteise suhtes nii positiivne.“