Töövõimetustõendite võltsimises süüdistatavad perearstid lähevad kohtu alla

Kohtu ette on saadetud Julia Saks-Maasalu ja Anu Kabin ning neile on esitatud süüdistused altkäemaksu võtmist ja ametialast võltsimist käsitlevates paragrahvides. Arste kahtlustatakse selles, et nad esitasid väidetavalt sotsiaalkindlustusametile tegelikkusele mittevastavaid andmeid patsientide tervise kohta, et kindlustada viimastele töövõimetuspensioni maksmine. Kahtlustuse järgi diagnoosisid arstid töövõimetuspensioni taotlevatele inimestele erinevaid tervisehädasid ilma, et osa patsiente vastuvõtul üldse käinud oleks. Osa patsientide puhul võltsisid arstid väidetavalt terviseseisundi kirjeldusi ja diagnoosisid haigusi, mida patsientidel kas sellises ulatuses või üldse ei olnud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püss on varem Postimehele öelnud, et menetluse raames praeguseks kogutud andmete põhjal võib arvata, et vajalikud tervisetõendid väljastati patsientidele altkäemaksu vastu. Julia Saks-Maasalu on varem Postimehele kinnitanud, et tema on üks keskkriminaalpolitseilt kahtlustuse saanud arstidest.

Ametialase võltsimise eest võib kohtus süüdimõistmisel karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega, altkäemaksu võtmises süüdi tunnistamise eest karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.