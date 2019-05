Ilmatembud Euroopas: algul külmetas, suvel kõrvetab 

Nii pikk ennustus võib ka viltu minna ja ehk ei maksa suvepuhkuse reise selle järgi planeerida, aga vähemalt lubatakse suveks tavapärasest soojemat ja kuivemat ilma Hispaanias, Prantsusmaal ja Portugalis. Tõsi küll, kuumus on sealkandis üsna tavapärane. Läinud aastal mõõdeti Lissabonis + 43 kraadi. Sealkandis on ka eurooplaste soosituimad puhkusekohad, kuid tänavu tuleks niisiis arvestada, et kuumus kipub hinge peale.

Mais võib normaalsest kuivem ja soojem olla Saksamaal, Lõuna-Skandinaavias ja Inglismaal, seevastu Kagu-Euroopas on külm ja vihmane. Juunis osad vahetuvad. Kagu-Euroopas on kuum ja kuiv, Inglismaal ja Lõuna-Skandinaavias külmetab ja kohati on väga vesine, nagu ka Saksamaal, kus riigi lõunaosas on oodata sooja, põhjas aga jahedat ilma. Juulis on Skandinaavias tavapärasest soojem, vihma tuleb üsna tavalisel määral. Suurbritannias on aga normist külmem. Saksamaal valitsevad soojad, aga vihmased ilmad, Kagu-Euroopas on soe ja kuiv.