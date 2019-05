Inglismaad õuduses hoidnud sarivägistaja tabatud! Mees ronis politsei eest puu otsa 

Korravalvurid said tema jälile pühapäeva õhtul, kui McCann (34) oli sundinud Congletonis Cheshire'i maakonnas oma musta värvi Fiat Puntosse kaks 14aastast tüdrukut. Politsei eest minema kihutades sattus ta avariisse, jättis tüdrukud vigastamatult autosse maha ja hääletas end juhuslikult mööda sõitnud taksole. Selle juht oli näinud sarivägistaja pilte ajalehtedes, tundis ta ära ning andis tulesid välgutades politseile märku, et tal on autos kahtlane mees.

Paraku suutis jõuline McCann end politsei ja taksojuhi haardest lahti rabelda ja jooksis metsa, kust otsingurühm ta öösel avastas. Kurjategija oli umbes kolme kilomeetri kaugusel roninud metsatee servas kasvava puu otsa peitu ja andis pärast pikki läbirääkimisi vastu hommikut kella kolme paiku alla. Lähedase maja elanik ütles ajalehe The Sun reporterile: „Sättisin end parajasti krimisarja vaatama ja ei osanud kujutledagi, et tõeline draama on seekord mitte teleris, vaid siinsamas minu kodu lähedal."

Koletu kuriteonimekiri

Oma esimese ohvri, 21aastase neiu, vägistas McCann noaga ähvardades neiu kodus 21. aprilli õhtul Watfordis. Ta sundis seejärel ohvrit oma autosse istuma ja sõidutas teda ringi, jäädes valvekaamera vaatevälja ühes bensiinijaamas. Hirmunud neiu ei julgenud uue kallaletungi hirmus autost välja astuda ja abi otsida ajal, kui McCann oma toonast autot, sinist Ford Mondeod, tankis. Neli päeva hiljem leidis ta järgmised ohvrid Londonis ja vedas neid pärast vägistamist ringi, kuni naistel õnnestus pärast rüselust Watfordis põgeneda. 5. mail tungis McCann kallale ja ahistas seksuaalselt 30aastast naist Lancashire'i maakonnas Haslingdenis ning koos temaga ka alaealist tüdrukut ning 11aastast poissi. Politsei nimetab seda kuritegu vägivalla abil vabaduse võtmiseks ja laste seksuaalseks kuritarvitamiseks. Ohvrid ei julgenud kiilaks aetud peaga habetunud tugeva kehaehitusega mehele vastu hakata. Paar päeva hiljem ründas ja vägistas McCann 71aastase naise ning meelitas hiljem Manchesteri lähedal enda autosse 13aastase tüdruku ja kaks sama vana poissi. Poisid lasi ta hiljem minema, tüdrukut aga ahistas.

Politsei oletab, et McCann võib olla süüdi teisteski kuritegudes ja palub endast teada anda kõigil, kes on temaga alates veebruarist kokku puutunud. „McCann pidi end varjama mõne inimese juures, kes teda tundis, ja keegi pidi talle hankima ka autod, millega ta ringi sõitis,“ ütleb politsei pressiteade.

Politsei otsis aprilli viimasel päeval läbi maja Watfordis, kus arvati Joseph McCanni elavat. Paraku tulemusteta. Kurjategija tabati alles 6. mai varahommikul. SWNS/Scanpix