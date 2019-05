Juhtkiri Juhtkiri | Viioli käekäik on eeskujuks uutele viioldajatele Ohtuleht.ee , täna, 18:19 Jaga: M

Kultuurkapitalis töötamise ajal üle poole miljoni euro väärtuses toonaseid Eesti kroone kasiinosse viinud Avo Viioli juhtumit võib võtta kui õpikunäidet. Riigi seisukohalt on see juhtum muidugi halb, sest kohtu poolt tasumisele määratud poolest miljonist on riigil ligi kahekümne aasta jooksul õnnestunud kätte saada kõigest ühe protsendi jagu.