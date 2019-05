TULEMUS EI SOBI? Erdogani partei kaotas Istanbulis ja nüüd tulevad seal uued valimised 

Ehkki president Recep Tayyip Erdogan ise kohalikel valimistel ei osalenud, võib valimisi siiski pidada omamoodi hinnangu andmiseks ka talle ning tema juhitud Õigluse ja Arengu Parteile (AKP). Märtsivalimistel kaotas AKP nii Istanbulis kui pealinnas Ankaras. Samuti ei õnnestunud neil võita opositsiooni Türgi suuruselt kolmandas linnas Izmiris, ehkki seal polnud AKP ka enne valimisi võimul.

Türgi valimisnõukogu otsustas sel nädalal, et Istanbulis tuleb korraldada uued valimised, mis toimuvad 23. juunil. Teadaanne põhjustas Istanbuli inimestes suure pahameele, rahvas tuli tänavatele protestima ning linnapeaks tõusnud opositsioonipoliitik Ekrem Imamoglu nimetab otsust reeturlikuks, vahendab BBC. Ka Euroopa Parlament on omapoolses pöördumises seda meelt, et uued valimised Istanbulis ei jäta Türgi demokraatiast just parimat muljet.

Miks just Istanbul, aga mitte Ankara või Izmir? Istanbul on Türgi jõukaim linn, Türgi majanduse keskpunkt, nagu kirjutab The Guardian, seega on kaotus seal valus mitte pelgalt sümboolselt, vaid otseselt, ennekõike partei rahakotile. Opositsionäärid osutavad sellele, et Istanbuli linnaeelarvest on siin-seal ikka pudenenud valitsusega seotud või valitsuse soositud heategevuslikele ja religioossetele organisatsioonidele mõni kena kopikas.

AKP esindaja Recep Ozel sõnas, et uued valimised on vajalikud, sest Istanbulis esines ebatäpsusi seoses valimisametnikega ning sellega, et mõnedel valimistulemuste dokumentidel puudusid väidetavalt allkirjad. AKP üldiselt keeldus Istanbuli kaotust üldse tunnistamast, väites kohe pärast valimistulemuste selgumist, et linnas toimusid valimiste ajal kahtlased, ebaseaduslikud toimingud ja korruptsioon.