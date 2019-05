KUNINGLIK SÜNNITUS: kas Meghan viidi ikkagi salaja haiglasse? 

Briti kuningakoda teatas esmaspäeva, 6. mai õhtupoolikul, et prints Harry (34) ja hertsoginna Meghan (37) olid hommikul kell 5.26 saanud 3,2kilose pisipoja vanemateks. Harry viibis sünnituse juures ning ema ja lapsega on kõik hästi, kinnitas õukond. Ajakiri People oletas, et beebi nägi ilmavalgust kuningliku paari kodus Frogmore Cottage'is, mis asub Windsori lossi lähistel. People loetles sellele viitavaid asjaolusid. Esiteks: esmaspäeva hommikul polnud Frogmore Cottage'ist nähtud ühtki autot minema tõttamas. Teiseks: kuningakoja teadaandel viibis Meghani ema Doria Ragland lapselapse sünni järel Frogmore Cottage'is. Kolmandaks: prints Harry andis õhtu hakul ajakirjanikele intervjuu Windsori lossi juures.