Kas EKRE uus minister on Kristiina Ojuland? 

Läinud nädalal astus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikohalt tagasi Marti Kuusik. EKRE ülesanne on täita positsioon uue kandidaadiga. Kui nädala alguses kõneleti, et nimi hõigatakse välja esmaspäeval, siis teisipäeval kinnitas Mart Helme, et ei. "On kaks kandidaati, üks mees ja teine naine," sõnas Helme. Nimesid keeldus ta avalikustamast. Küll aga lisas ta, et nad pole erakonna liikmed.

Näiteks ütles Ojuland neli aastat tagasi: "Me ei tohi kaotada enam ühtegi hetke ega oodata kuniks Balti jaam on üleujutatud võõrkultuuridesse kuuluvatest illegaalidest. Kui me nad juba sisse laseme, siis neid enam välja ei saa. Kohe ja praegu tuleb piir sulgeda ja viia sisse erakorraline ja füüsiline piirikontroll kogu piiri ulatuses. Peame vajalikuks teha koostööd Läti ja teiste naabritega, et hoida ära soovimatute immigrantide riiki pääsemist," ütles RÜE esimees.

Samal aastal ütles ta TV3äle antud intervjuus, et ei toeta enam Euroopa Liitu. Ojulandi sõnul on tema selja taga on palju rahvast, kellele on täiesti vastuvõetamatu pagulaste massiline saabumine Euroopasse. Ometi astus Eesti Euroopa Liitu just Ojulandi välisministriks oleku ajal. Kritiseerides Euroopa Liitu, kritiseeriks ta kui enda tööd. "See on üks suur demagoogia. Euroopa Liidus puudub ühtne pagulaspoliitika ja ühtne regulatsioon. Kõik kvoodinõuded on ebaseaduslikud," oli naine veendunud. "See pole enam see Euroopa Liit, kuhu me astusime."