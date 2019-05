Seltskond Meghan kuulutas juba aastaid tagasi, mis nime ta pojale paneb?! Toimetas Triin Tael , täna, 16:45 Jaga: M

Hertsoginna Meghan mullu oktoobris veidi pärast raseduse väljakuulutamist. Reuters/Scanpix

Briti kihlveokontorites käib tuline panustamine prints Harry ja hertsoginna Meghani vastsündinud poja nime peale. Daily Mirrori teatel on praegune soosik Alexander. Kuid täna hommikul Briti telesaates esinenud fänn kinnitas, et Meghan on oma lemmiknime juba ammu avaldanud.