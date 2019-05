Heido Vitsur | Liiga palju riigipühi läheks kalliks maksma 

Paraku ei ole see siiski lisanduva vaba päeva kogu hind. Kui ka kõik arvutused võimalikult üksikasjalike andmete, mitte näitena välja pakutud proportsioonide alusel ära teha, saame ikkagi tulemuse, mis võib kehtida üksnes olemasolevate ettevõtete ja tegevuste kohta ja sedagi lühiajaliselt. Seda, mida ettevõtjad tulevikus tegelikult tegema hakkavad, ei tea nad praegu ilmselt ka ise.

Kahjuks on määramatust veelgi. Nii ei näita sellised arvutused üldsegi seda, mida hakkavad pühade arvu suurendamisest mõtlema potentsiaalsed investorid. Üks päev ei pruugi ju olla otsustav, aga kui osa investoritest hakkab päeva lisandumise taga märkama trendi, on asi teine.

Olen oma mõtisklusest seni sihilikult välja jätnud hõivatuse suuruse poolest teise tegevusala – kaubanduse.

Kaubanduse ja mõne teise teeninduseliigiga on nii ja naa. Seni on meie tarbijad tahtnud, et kauplused oleks kogu aeg lahti ja et kauplustes oleks avarust. Kaubandusettevõtted võistlevad nii lahtiolekuaegade kui ka kaupluste avaruse pärast. See kõik maksab. Tarbijana oleme seni justkui olnud nõus praeguse teenindamisaja pikkuse, pühade ajal töötamise ja kaubanduspindade avaruse eest maksma. Siiski aga mitte kõik ja mitte alati. Osa ostusid, mitte sugugi ainult õlu, on kolinud sinna, kus on odavam, ja lisa-riigipüha aitaks edasisele kolimisele kindlasti kaasa. Aga kas selline kolimine toob ükskord kaasa ka konkurentsipõhimõtete muutumise, seda ma ennustada ei oska.

Olukord kaubanduses on mõnevõrra vastupidine tootmisele. Kui tootmises saab ettevõte otsustada, kas tal on pühade ajal mõistlik toota või mitte, siis kaubanduses on seni peamiseks otsustajaks olnud tarbija.