Andres Sõber | Kalev/Cramol pole maamehe tarkust 

Kui võtta TalTechi mängijad eraldi, siis on neilgi omad nõrkused, aga põhiline on treeneripool. Praegu on selgelt lati alt jooksmine. Head mehed on ju olemas: [Gregor] Arbet, [Jaan] Puidet, rääkimata [Toomas] Raadikust. Aga kui play-off´is ära vajutakse, siis on mingi kala läbi lastud.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Pärnu ajab oma rida. Nad on hästi komplekteeritud. Korvi all ja tagaliinis on mehed olemas. Neil on võistkond paremini tasakaalus kui TalTechil. Aga hea mänguga on neid võimalik võita. Loodame, et Tehnikaülikool ühe võidu ikka kätte saab.

Arvan, et pronks läheb 3:0 või 3:1 Pärnule. Kui nad just ise järgi ei anna, stabiilsust on vaja hoida. Vaevalt, et TalTech millegagi üllatab. Annaksin neile sama soovituse, mis Cramole: tuleb oma tsoonis kõvasti kaitset mängida ja kiireid joosta.

Kaasani mäng näitas, et Cramo on haavatav. Nad võivad mõne s*ta mängu mängida. Või vaatame kasvõi Pärnu esimest matši. Aga küll finaalseeria ikka kaldub Cramo kasuks ära. Nad ei taha korrata Eesti – Läti liiga vägitegu, kus jäädi peaaegu neljandaks.

Rääkisin Martiniga (Müürsepp, Tallinna Kalev/TLÜ peatreener - toim.) paar päeva tagasi, neil Kalevi mustadel poistel on täielik motivatsioon. Küll nad hakkavad Cramot raputama. Kui viimased oma ridu korda ei saa, siis võivad 1-2 nätakat saada küll.

Michael Buchanan on hea mees. Arvan, et ta on paremaid asju, mis Kaleviga juhtunud. Temata nad ilmselt nii kõrgel ei mängiks. Ta valdab hästi korvialust mängu. Meenutab natuke kunagist Cramo mängijat Travis Reed´i. Tundub, et ta teeb ka teised paremaks ja on positiivse hoiakuga. Mida kergemaks ta läheb, seda ohtlikumaks muutub.

Martini puhul mulle meeldib kõige rohkem, et tal on tekkinud oma lähenemise nišš. Pole siin ei [Dušan] Ivkovici ega ka [Andres] Sõpra, mitte kedagi teist, puhas Martin! Olen talle öelnud ka, et ole täpselt selline nagu sa oled.