FOTOD | Eesti eurodelegatsioon olukorrast Iisraelis: alguses oli hirmus, aga suursaadik kinnitas, et ohtu pole 

Killandi ütleb, et Iisraelis ollakse Eurovisioni alguse ootuses väga elevil. „Igal pool on plakatid väljas ja toimuvad erinevad kontserdid, kus külalisteks on endised Iisraelist pärit Eurovisioni võitjad Dana International ja Conchita Wurst. Inimesed on rõõmsad ja toredad.“

Iisrael ja Palestiina lasevad teatavasti praegu rakette ja on sõjaolukord. Kas eestlased seda kardavad ka? „Alguses oli hirmus, sest me ei osanud sellesse infosse kuidagi suhtuda, aga Eesti suursaadik Mikk Rebane kirjutas kohe, et me ei muretseks ja lisas, et tasub usaldada delegatsioonide juurde määratud giide, sest kohalikud teavad täpselt, kus parasjagu olukord päriselt tõsine on,“ ütleb Killandi. „Neil on vastav mobiilirakendus, mis näitab täpselt, kus oht on. Näiteks Jeruusalemma mineku eel oli hetk, kus me mõtlesime, kas julgeme sõita või mitte, aga saime info, et see on turvaline ja otsustasime siiski minna. Seal oli tõepoolest täiesti tavaline rahulik elu.“