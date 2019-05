Meghani isa Thomas Markle ei pruugi lapselast eales näha 

„Mul on hea meel kuulda, et emal ja lapsel on kõik hästi. Olen uhke, et mu tütrepoeg sündis Briti kuninglikku perre, ja olen kindel, et suureks sirgudes teenib ta kuningriiki ja Briti rahvast armastusväärselt, väärikalt ja ausalt,“ teatas Thomas ning õnnitles tütart soojalt.

Daily Maili teatel aga ei pruugi Thomas oma lapselast eales näha. Meghani emast Doriast tütre lapsepõlves lahku läinud, kuid Meghani elus tähtsale kohale jäänud isa tekitas mullu kevadel enne kuninglikke pulmi skandaali, kui selgus, et tema paparatsofotod olid tegelikult lavastatud. Meghani poolõde Samantha tõmbas tule endale, väites, et selle mõtte pani Thomasele pähe just tema. Enne kuninglikku laulatust sai Thomas infarkti ega sõitnud seetõttu Ühendkuningriiki.